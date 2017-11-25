إذاعة مباراة الهلال وأوراوا عبر قناة 24 الرياضية
أعلنت الإعلامي محمد الشهراني، مقدم الحصاد الرياضي، أن باقة قنوات 24 الرياضية سوف تنقل مباراة الهلال وأوراوا الياباني، في إياب نهائي أبطال آسيا، على الهواء مباشرة في الساعة 1.15 ظهرًا.
ويحل نادي الهلال ضيفا على أوراوا الياباني، اليوم السبت، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.
محمد الشهراني : مباراة #الهلال و #اوراوا الياباني في إياب نهائي ابطال آسيا منقولة على باقة قنوات 24 الرياضية
انتظرونا غداً عند الساعة 1.15 ظهراً#الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/xSaQCUwFj8
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 24, 2017
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