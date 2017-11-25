إذاعة مباراة الهلال وأوراوا عبر قناة 24 الرياضية

نواف السالم(صدى):

‏أعلنت الإعلامي محمد الشهراني، مقدم الحصاد الرياضي، أن باقة قنوات 24 الرياضية سوف تنقل مباراة الهلال و‫أوراوا الياباني، في إياب نهائي أبطال آسيا، على الهواء مباشرة في الساعة 1.15 ظهرًا.

ويحل نادي الهلال ضيفا على أوراوا الياباني، اليوم السبت، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.