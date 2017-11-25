التفاصيل الكاملة لمخطط إرهابي قطري يستهدف المملكة والإمارات
كشفت مصادر، عن تفاصيل مخطط تخريبي تقوده دولة قطر لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الرياض وأبوظبي، مجندة مرتزقة من دولتين أفريقيتين للقيام بها، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان المملكة والإمارات والبحرين ومصر، قائمة الإرهاب الثالثة المدعومة من قطر.
وأوضحت المصادر، أن السلطات القطرية رصدت مبلغ 75 مليون ريال قطري بالتنسيق المباشر مع المنشق السعودي سعد الفقيه، لدعم متطلبات تلك الأعمال التخريبية من تجهيزات مادية ولوجيستية للعناصر التنفيذية، وفقا لصحيفة عكاظ.
وأكدت المصادر، أن قطر سعت لتجنيد مرتزقة من دولتي كينيا والصومال، لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدف من خلالها الدوحة إلى العمل على زعزعة أمن المملكة والإمارات، وهو ما يفسره ورود اسم الصومالي محمد أتم ” الرجل الثاني في حركة الشباب المجاهدين ” ضمن القائمة الثالثة للإرهاب التي أصدرتها الدول الأربع المقاطعة لقطر مساء الأربعاء الماضي.
العنااد[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 48 دقيقة
يعني ماتفكونا شركم ياخنازير قطر (حكومة قطر)
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1740 ] نشر منذ 39 دقيقة
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 38 دقيقة
قريبا بإذن الله تقوم الحرب العالميه الثالثه وأطرافها إيران وتركيا وإسرائيل من جهه ضد السعوديه وسينتصر في هذه الحرب السعوديه ومن معها على الفرس ثم يحصل اقتتال على كنز الكعبه وعلى اثرها تهلك العرب ثم بعدها يخرج المهدي ليقود العالم وحينهايزول الحكم الجبري وبعدها تبدأ سلسة العلامات الكبرى للساعه بهذا جاءت الأحاديث النبويه