التفاصيل الكاملة لمخطط إرهابي قطري يستهدف المملكة والإمارات

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر، عن تفاصيل مخطط تخريبي تقوده دولة قطر لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الرياض وأبوظبي، مجندة مرتزقة من دولتين أفريقيتين للقيام بها، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان المملكة والإمارات والبحرين ومصر، قائمة الإرهاب الثالثة المدعومة من قطر.

وأوضحت المصادر، أن السلطات القطرية رصدت مبلغ 75 مليون ريال قطري بالتنسيق المباشر مع المنشق السعودي سعد الفقيه، لدعم متطلبات تلك الأعمال التخريبية من تجهيزات مادية ولوجيستية للعناصر التنفيذية، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكدت المصادر، أن قطر سعت لتجنيد مرتزقة من دولتي كينيا والصومال، لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدف من خلالها الدوحة إلى العمل على زعزعة أمن المملكة والإمارات، وهو ما يفسره ورود اسم الصومالي محمد أتم ” الرجل الثاني في حركة الشباب المجاهدين ” ضمن القائمة الثالثة للإرهاب التي أصدرتها الدول الأربع المقاطعة لقطر مساء الأربعاء الماضي.