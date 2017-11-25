الهذلول: اللعب بهدوء وعدم فتح الملعب مفتاح الفوز باللقب الآسيوي

نواف السالم(صدى):

توقع لاعب الهلال السابق عبادي الهذلول، أن تكون المباراة مثيرة بأحداثها، وغير مستحيلة، مؤكدا أن الهلال لديه نجوم ولاعبون مؤثرون قادرون على الفوز باللقب.

وطالب الهذلول اللاعبين بالتركيز واللعب بهدوء وعدم فتح الملعب، لأن خطورتهم بالمرتدات، مضيفا: ” هذه المباراة تعتبر الشوط الثاني، والمسؤولية كلها على عاتق نجومنا ” .

ويحل نادي الهلال ضيفا على أوراوا الياباني، اليوم السبت، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.