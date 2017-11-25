محامي يكشف قانونية عمليات البيع والشراء عبر واتساب

حمود العنزي(صدى):

كشف المحامي أحمد الجطيلي، حقيقة قانونية عمليات البيع والشراء التي تتم عبر تطبيق “واتساب”، طارحا 5 أسباب تجعل المحاكم في المملكة تمتنع عن وضع اعتبار قانوني لعمليات الشراء والبيع.

وأكد الجطيلي، أن عمليات البيع والشراء في واتساب غير قانونية، لعدم وجود ضمانات للاتفاق المبرم بين الطرفين لتطبيق الشروط عند التنفيذ، وبعد نهايته لضمان حقوق المشتري، مضيفا أنه من البرامج غير الآمنة للبيع والشراء، وفقا لصحيفة الوطن.

وأوضح أن أحد أطراف التعاقد إذا أراد توثيق اتفاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعليه أولاً الوثوق في الطرف الآخر، وتوثيق ما اتفق عليه عن طريق تصوير شاشة الجوال برقم المرسل إليه وليس الاسم، والتوثق من المصدر وطباعة ما اتفق عليه، وتشهيد شخص على ذلك إن استطاع.

وأضاف الجطيلي أن الرسائل النصية ” sms ” أو الوسائط المتعددة ” mms ” من الناحية التقنية يمكن معرفة بياناتها من شركات الاتصالات، بل يمكن معرفة حتى الموقع الذي أرسلت منه، والموقع الذي استلمت فيه، ولكن رسائل ” واتساب ” مشفرة، ويمكن حذفها، ولا تستطيع شركات الاتصالات ولا غيرها التعرف على هوية المرسل ولا على المستلم، ولا على محتوى الرسالة.