بدء تنفيذ حكم سداد 1.3 مليون ريال من القصبي والسدحان في قضية ” طاش ما طاش “

عادل الحربي(صدى):

أكد محامي المخرج عامر الحمود، تنفيذ الحكم الصادر ضد الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان على خلفية قضية مسلسل ” طاش ما طاش “، بسداد جزء من مبلغ الـ1.3 مليون ريال، الذي أمرت بسداده محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض لمصلحة الحمود.

وأوضح المحامي محمد السنيدي، أن محكمة التنفيذ بالرياض شرعت في حجز مبلغ الـ 1.3 مليون بعدما اكتسب الحكم القطعية وأصبح واجب النفاذ، مشيرا إلى أنهم لم يعثروا على عنوان لناصر القصبي، وهو ما دفعهم للإعلان عبر الصحف للوصول إليه؛ لتنفيذ الحكم بسداد مبلغ 650 ألف ريال، مؤكدا حجز المبلغ من حسابه بقوة التنفيذ المسندة إلى قاضي التنفيذ.

وأضاف السنيدي أن الفنان عبدالله السدحان لم يوجد في حسابه ما يفي بسداد المبلغ، مبيناً أنه سيتحقق عبر الجهات المختصة لمعرفة إذا ما كان السدحان قد هرب أمواله إلى حسابات أخرى.

يذكر أن الخلاف على اسم ” طاش ما طاش ” بدأ منذ الجزء الثالث للمسلسل عام 1996 بين مخرج ومنتج ومنفذ الجزأين الأولين عامر حمود وبطلي المسلسل عبدالله السدحان وناصر القصبي، اللذين أكملا إنتاج العمل على شاشة التلفزيون السعودي، قبل انتقالهما إلى قناة “mbc” عام 2005.