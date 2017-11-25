ما لا تعرفه عن حكم مباراة الهلال وأوراوا

نواف السالم(صدى):

يعد بالحكم الأوزبكي رافشان ارماتوف، مصدر تفاءل لليابانيين، حيث حكم نهائي 2007 في سايتاما وتوّج حينها فريق أوراوا بطلا لدوري أبطال آسيا أمام سباهان الإيراني.

وبتعيين الأوزبكي رافشان ايرماتوف لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا، يصبح الحكم الوحيد الذي يقود نهائي دوري أبطال آسيا خمس مرات، بعد مواسم ” 2007-2011-2013-2015-2017 ” .

وحصل ارماتوف على جائزة أفضل حكم في آسيا أربع مرات، من أجل إدارة المباراة التاسعة له في نهائيات كأس العالم 2014.

ويعد ارماتوف أول حكم في تاريخ مباريات كأس العالم يدير تسع مباريات، محطما الرقم السابق البالغ ثماني مباريات، الذي يحمله الفرنسي جويل كوينيو، والمكسيكي بينيتو اركونديا، والأوروغوياني جورج لاريوندا.