الخدمة المدنية تؤكد عدم وجود مانع في منح العلاوة الإضافية للمترقين

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة الخدمة المدنية، عدم وجود مانع نظامي في منح العلاوة الإضافية للمترقين من قبل المسؤول الذي يملك الصلاحية في الجهة الحكومية، في الفترة من 30/2/ 1437 إلى 23/5/1438، وتتوفر لديهم شروط منحها.

وأضافت الوزارة، أن البدلات والمكافآت والمزايا المالية تصرف وفق ما كانت عليه من شروط وضوابط قبل صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية، وتصرف للمواطنين الذين توفرت لديهم شروط وضوابط الصرف، خلال فترة سريان القرار، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشارت إلى أنه لا يتصور الجمع بين الزيادة التي يحصل عليها الموظف المرقى وبين العلاوة الإضافية، التي لم يعد لها وجود.