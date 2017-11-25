تحديد هوية مالك حافلة سحل القطط في الأحساء

خالد الضبيبي(صدى):

حددت المديرية العامة للزراعة في الأحساء، بالتعاون مع الجهات الأمنية، هوية مالك حافلة سحل قطتين ربطهما خلف الحافلة وسار بهما في طريق سريع بالأحساء.

وأكدت مصادر، أن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات هو رفع بيانات المتورط في الواقعة إلى جهات الاختصاص في ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة، تمهيداً لإصدار التوجيهات فيها، واستكمال الإجراءات النظامية، وفقا لصحيفة الوطن.

وأكد المهندس خالد الحسيني، المدير العام للزراعة في الأحساء، أنه في حال ثبوت تورط صاحب الحافلة في هذه الجريمة، فإن عقوبته غرامة حدها الأدنى 50 ألف ريال، وحدها الأعلى 400 ألف ريال.