الدفاع المدني تعد تقرير عن تجاهل قائدي السيارات لتنبيهات السيول والأمطار

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، عن إعداد الدفاع المدني بمحافظة جدة تقريرا عن المخالفات التي ارتكبها بعض قائدي المركبات، من خلال تجاوزهم التنبيهات الخاصة بالسيول والأمطار، ودخولهم إلى مواقع تجمعات المياه.

وأكدت المصادر، أن الدفاع المدني أعد تقريرا عن المخالفين مدعما بالصور وأرقام لوحات سياراتهم، ورفعه إلى جهات الاختصاص؛ لاتخاذ اللازم حيالهم، موضحة أن التقارير شملت جميع قائدي المركبات، الذين تجاوزوا تنبيهات الدفاع المدني، وغامروا بالدخول إلى مواقع المياه، مخاطرين بأنفسهم ومن معهم، وفقا لصحيفة الوطن.