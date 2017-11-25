نمر يهرب من سيرك ويثير الذعر في فرنسا

باريس(صدى):

فر نمر من سيرك بالعاصمة الفرنسية وتجول في الشوارع ” لبعض الوقت ” قبل أن يتم قتله، بحسب شرطة باريس.

وقالت الشرطة الفرنسية إن بعضا من موظفي السيرك ” حيدوا ” النمر بالقرب من جسر على نهر السين، على بعد نحو كيلومترين اثنين من برج إيفل، مؤكدة في تغريدة، أن ” الخطر انتهي “.

وأكد مسؤول بالشرطة الفرنسية، أن النمر كان طليقا ” لبعض الوقت ” أمس الجمعة، لكنه قال إنه لم ترد أي تقارير عن إصابات أو خسائر بشرية.

ونشر سكان الحي 15 الذي تجول فيه النمر صورا لجثة الحيوان المفترس على وسائل التواصل الاجتماعي وأعرب كثيرون عن غضبهم لقتله.