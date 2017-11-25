ترامب يعزي السيسي فى ضحايا مسجد الروضة

واشنطن(صدى):

تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيه عن خالص تعازي الولايات المتحدة في ضحايا الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء وأسفر عن وقوع مئات الضحايا الأبرياء من المصلين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، إن ترامب أشار إلى أن ” قتل الأبرياء خلال الصلاة يعد عملاً صادماً ويؤكد مرة أخري أن الإرهابيين مجردون من القيم والأخلاق الإنسانية “.

وأكد ترامب، تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها فى حربها ضد الإرهاب، واستعدادها لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري أعرب عن خالص تقديره للرئيس ترامب على تعازيه ومواساته، مؤكداً أن حادث مسجد الروضة بشمال سيناء لن يزيد الشعب المصري إلا إصرارا على مواصلة معركته الباسلة ضد الإرهاب وقوى الظلام.

كما أكد ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والقضاء عليه من جذوره.