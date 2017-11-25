زلزال بقوة 5 درجات يهز تركيا
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات جنوب غرب تركيا في الساعة 2149 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة.
وأوضح مرصد قنديلي أن مركز الزلزال كان في منطقة تقع جنوب شرق إقليم موجلا على بحر إيجة على عمق 6.3 كيلومتر.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا أو أضرار جراء الزلزال.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 18 دقيقة
من علامات الساعه كثرة الزلازل وكذاالمهدي يخرج في سنه كثير الزلازل بذا جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن في طور مرحله جديده والمهدي هذا زمانه لربما يظهر في نيف سنه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 15 دقيقة
من علامات الساعه كثرة الزلازل وكذاالمهدي يخرج في سنه كثير الزلازل بذا جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن في طور مرحله جديده والمهدي هذا زمانه لربما يظهر في نيف سنه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 15 دقيقة
من علامات الساعه كثرة الزلازل وكذاالمهدي يخرج في سنه كثير الزلازل بذا جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن في طور مرحله جديده والمهدي هذا زمانه لربما يظهر في نيف سنه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 15 دقيقة
من علامات الساعه كثرة الزلازل وكذاالمهدي يخرج في سنه كثير الزلازل بذا جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن في طور مرحله جديده والمهدي هذا زمانه لربما يظهر في نيف سنه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 15 دقيقة
من علامات الساعه كثرة الزلازل وكذاالمهدي يخرج في سنه كثير الزلازل بذا جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن في طور مرحله جديده والمهدي هذا زمانه لربما يظهر في نيف سنه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 15 دقيقة
من علامات الساعه كثرة الزلازل وكذاالمهدي يخرج في سنه كثير الزلازل بذا جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن في طور مرحله جديده والمهدي هذا زمانه لربما يظهر في نيف سنه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 15 دقيقة
من علامات الساعه كثرة الزلازل وكذاالمهدي يخرج في سنه كثير الزلازل بذا جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن في طور مرحله جديده والمهدي هذا زمانه لربما يظهر في نيف سنه