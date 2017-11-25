زلزال بقوة 5 درجات يهز تركيا

اسطنبول(صدى):

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات جنوب غرب تركيا في الساعة 2149 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة.

وأوضح مرصد قنديلي أن مركز الزلزال كان في منطقة تقع جنوب شرق إقليم موجلا على بحر إيجة على عمق 6.3 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا أو أضرار جراء الزلزال.