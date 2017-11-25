الجيش المصري يواصل الثأر لضحايا حادث مسجد الروضة الإرهابي

القاهرة(صدى):

ثأر الجيش المصري، لضحايا العملية الإرهابية التي وقعت في مسجد الروضة بمدينة بئر العبد شمالي سيناء، وقتلت القوات المصرية عشرات الإرهابيين في حملة أمنية استهدفت بؤر الإرهاب وسط سيناء.

وقال المتحدث العسكري المصري، إن 30 من عناصر الجماعات الإرهابية قتلوا في حملة مداهمات أمنية استهدفت بؤرا ارهابية بقرية الريسان وسط سيناء.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث العسكري المصري، أن القوات الجوية تقوم بتدمير عدد من العربات المستخدمة في تنفيذ الهجوم علي المصلين وقتلت من بداخلها بمحيط منطقة الحدث.

وأضاف أن القوات المسلحة استهدفت عددا من البؤر الإرهابية التى تحتوى على أسلحة وذخائر خاصة بالعناصر التكفيرية.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية تمشيط البؤر الإرهابية والبحث عن باقى العناصر التكفيرية للقضاء عليهم.