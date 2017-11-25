تعرف على شروط استخراج بطاقة الهوية الوطنية.. وإجراءات حذف القبيلة

علي القحطاني(صدى):

وافق وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على التعديلات الجديدة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، والتي تضمنت الإجراءات المنظمة لطلبات حذف اسم القبيلة، وكذلك استخدام فحص الحمض النووي عندما يتقدم شاب تجاوز سن العشرين بطلب إصدار بطاقة الهوية الوطنية.

وأقرت التعديلات التي نشرت الجمعة في الجريدة الرسمية، أن طلبات حذف اسم القبيلة من بطاقة الهوية الوطنية يجب أن تتم وفق 4 إجراءات، وينص الإجراء الأول على ضرورة مراجعة دائرة الأحوال المدنية التي قُدم لها الطلب لأساس طالب التعديل والتأكد من عدم وجود ملاحظات عليه، وأن يكون التقديم لوالده ولجميع الإخوة والأخوات بناءً على صكّ شرعي.

كما اشترطت اللائحة ألا يكون تسجيل اسم القبيلة مبنيا على إجراءات طلب الحصول على الجنسية، بالإضافة إلى وجوب الإعلان عن ذلك في صحيفة محلية لمدة شهر دون أن تتلقى الدائرة المختصة اعتراضات أو ملاحظات على الطلب.

واشترطت اللائحة على الرجال مقدمي طلب الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بعد إكمالهم سن العشرين أن تُراعى ضوابط تنظيم طلب فحوصات الحمض النووي عند معالجة مثل هذه الطلبات.

كما اشترطت أن يناقَش والد مقدم الطلب ـ إن كان على قيد الحياة ـ أو أحد إخوته ـ إن كان والده متوفى ـ أو أحد أقاربه عن سبب التأخر في طلب الحصول على البطاقة وعن الأعمال التي يمتهنها، كما أوجبت اللائحة إحضار مقدم الطلب ـ في حال كان والده متوفى ـ لصك حصر الإرث وإصدار أصله للمطابقة.