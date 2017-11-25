والد قتيل صامطة يكشف تفاصيل مؤلمة قبل دقائق من حدوث الجريمة

حمود العنزي(صدى):

كشف والد قتيل صامطة، عابد عريشي، عن تفاصيل مؤلمة عن الواقعة، وما سبقها من أحداث، موضحا أن الجاني أحرق سيارة المجني عليه، كما تعرض لاثنين من أقارب الضحية بالصدم العمد، ثم قتل ابنه بالرشاش.

وأكد الأب، أن الجاني أشعل النار في سيارة الضحية قبل الحادثة بيومين، كما تعرض شقيقه وابن أخيه لحادثي صدم عمدا من الجاني أيضًا، وتلقى الضحية، الذي كان يعمل في قطاع أمني، تهديدات من الجاني حينما كان سجينًا، مؤكداً أن الجاني لا تربطه أي علاقة مع ابنه الراحل.

وأوضح أن تلك الأحداث السابقة على الجريمة، مسجّلة ببلاغات رسمية لدى الجهات الأمنية ضد الجاني، ولكنها لم تتخذ أي إجراء، حتى قام الجاني بفعلته وقتل ابنه عمداً بوابل من رصاص الرشاش.