فيديو.. غرق مستودعات ” عبداللطيف جميل ” إثر الأمطار الغزيرة بجدة

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق غرق مستودعات تابعة لوكيل سيارات تويوتا ” عبداللطيف جميل ” في جدة، إثر الأمطار الغزيرة.

وأظهر الفيديو، محاولة العاملين في المستودع إخراج المياه عبر بوابته، مواجهين قوة تيار المياه وعمقها، بعدما أغرقت المستودعات بالكامل.