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فيديو.. غرق مستودعات ” عبداللطيف جميل ” إثر الأمطار الغزيرة بجدة

فيديو.. غرق مستودعات ” عبداللطيف جميل ” إثر الأمطار الغزيرة بجدة
طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق غرق مستودعات تابعة لوكيل سيارات تويوتا ” عبداللطيف جميل ” في جدة، إثر الأمطار الغزيرة.
وأظهر الفيديو، محاولة العاملين في المستودع إخراج المياه عبر بوابته، مواجهين قوة تيار المياه وعمقها، بعدما أغرقت المستودعات بالكامل.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا اللي يبنى حوش في وادي وممر للسيول
أمر الله أكبر

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 دقيقة

يتم تجميد السيارات لدى الشركة حيث لا تستطيع طلبها
او بيعها حفظ لحقوق الضيف وسمعه الشركة

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