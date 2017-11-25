فيديو.. غرق مستودعات ” عبداللطيف جميل ” إثر الأمطار الغزيرة بجدة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق غرق مستودعات تابعة لوكيل سيارات تويوتا ” عبداللطيف جميل ” في جدة، إثر الأمطار الغزيرة.
وأظهر الفيديو، محاولة العاملين في المستودع إخراج المياه عبر بوابته، مواجهين قوة تيار المياه وعمقها، بعدما أغرقت المستودعات بالكامل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23094 ] نشر منذ 2 ساعتين
عنده تأمين قوووووي
والقوي الله
لاتخافون عليه🤗🤗🤗
الطالب النجيب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اللي يبنى حوش في وادي وممر للسيول
أمر الله أكبر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23094 ] نشر منذ 1 ساعة
مأمن حتى على طاقية راسه🤗
تركي الزهراني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 دقيقة
يتم تجميد السيارات لدى الشركة حيث لا تستطيع طلبها
او بيعها حفظ لحقوق الضيف وسمعه الشركة