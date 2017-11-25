بالفيديو.. تقرير يكشف إنجازات الهلال في البطولة الآسيوية

نواف السالم(صدى):

عرض برنامج آخر شوط ، تقريرا مصورا عن إنجازات الهلال في البطولة الآسيوية، وذلك قبل المباراة المرتقبة اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا ، مع فريق أوراوا الياباني.

وأظهر الفيديو فرحة الجماهير السعودية، بفريق الهلال وتحقيف إنجازاته خلال مشواره الآسيوي، تحت عنوان يا آسيا هل تذكرين البطولات.

ويلتقى الهلال اليوم مع فريق أوراوا الياباني في طوكيو في إياب نهائي دوري آبطال آسيا، وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 1-1 .