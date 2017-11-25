ماجد عبد الله: ننتظر تتويج الهلال بالبطولة الآسيوية
أعرب ماجد عبد الله، مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن ثقته في فوز الهلال على أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، المقرر إقامته اليوم.
وقال ماجد عبد الله، في تغريدة -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إن شاء الله الكرة السعودية وجماهيرها تنتظر التتويج وكل التوفيق لممثل الوطن ” .
وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بالتعادل الإيجابي 1-1.
32[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 4 ساعات
اسأل الله أن يجازي نادي الفساد بفساده فكم بطوله محليه سلبها هذا النادي الوضيع بصافرة حكم ممن يستحقها وكم من الظلم تعرضت له انديه سعوديه لعيون نادي الفساد والدلال
هلالي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
اقول ي زينك ساكت
العرجاني[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 3 ساعات
كويحه رح ل الشيراتون مكانك دايم واللعب ب الفلوس هناك اخر زمن الرويبضه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2456 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا مع اللي يلعب احسن ليكسب المباراة و ان كنت اتمني الهلال لأنه فريق سعودي