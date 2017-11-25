ماجد عبد الله: ننتظر تتويج الهلال بالبطولة الآسيوية

طلال الغامدي(صدى):

أعرب ماجد عبد الله، مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن ثقته في فوز الهلال على أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، المقرر إقامته اليوم.

وقال ماجد عبد الله، في تغريدة -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إن شاء الله الكرة السعودية وجماهيرها تنتظر التتويج وكل التوفيق لممثل الوطن ” .

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بالتعادل الإيجابي 1-1.