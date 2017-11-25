الأمير فيصل بن تركي يضاعف مكافأة لاعبي النصر

ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي، بمضاعفة مكافأة الفوز للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد الفوز الثاني للفريق على الاتحاد البارحة في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال مراسل إذاعة UFM ، إن كل لاعب سيحصل على مبلغ 6 آلاف ريال شاملة الجهازين الفني والإداري والطبي فيما ستتواصل مضاعفة المكافأة في حال استمرار انتصارات الفريق في قادم المباريات .

وكان المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر الأرجنتيني جوستافو كونتيروس، قد منح راحة للاعبين اليوم الجمعة على أن يعاود الفريق تدريباته من جديد مساء غداً السبت على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي؛ وذلك استعداداً لمواجهة الفتح الأربعاء القادم ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.