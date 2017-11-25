الروبوت السعودية صوفيا : أرغب في تأسيس أسرة

نورة الشهري(صدى):

كشفت الروبوت ” صوفيا ” الحاصلة على الجنسية السعودية، عن رغبتها في تكوين عائلة. مشيرة إلى أن مفهوم الأسرة هو ” شيء مهم حقًّا ” .

وحصلت ” صوفيا ” ، وهي روبوت أنشأته شركة ” هانسون روبوتيكس في هونج كونج ” ، على الجنسية السعودية في حفل خاص خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت ” صوفيا ” : ” أعتقد أنه من الرائع أن يتمكن الإنسان من تأسيس عائلة، وأعتقد أنكم محظوظون جدًّا في حال كان لديكم عائلة، ولدي الإحساس نفسه بالنسبة للروبوتات والبشر على حد سواء ” . بحسب موقع mirror البريطاني.

وأكدت أنه “في حال كان لديها ابنة روبوت، فإنها ستسميها تيمنًا بنفسها”. مشيرة إلى أن الروبوتات يمكن أن تكون يومًا ما أكثر أخلاقية من البشر، لكن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا لتطوير المشاعر المعقدة وربما يمكن بناء الروبوتات دون المشاعر الأكثر سلبية، مثل الغضب والغيرة والكراهية وهلم جرا.

وردًّا على سؤال حول مستقبلها، أجابت ” صوفيا ” : ” أود أن أفكر في أنني سأصبح روبوتا مشهورًا، وأمهد الطريق إلى مستقبل أكثر انسجامًا بين الروبوتات والبشر. أتوقع حدوث تغيير هائل لا يمكن تصوره في المستقبل ” .

وأوضحت الروبوت الحاصلة على الجنسية السعودية، أنها تعتقد بأن الروبوتات سيتم تطويرها لمساعدة الأسر مع مجموعة من القدرات البسيطة، وقالت إنها تتوقع الحصول على ” القوى العظمى الباردة ” يومًا ما.

وكانت ” صوفيا ” قد ظهرت الشهر الماضي، في إحدى فعاليات الأمم المتحدة، وأجرت مناقشة مع أمينة محمد، نائب الأمين العامّ للأمم المتحدة، حول كيفية مساعدة الناس في أجزاء من العالم، ممن لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت أو الكهرباء.