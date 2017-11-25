الروبوت السعودية صوفيا : أرغب في تأسيس أسرة
كشفت الروبوت ” صوفيا ” الحاصلة على الجنسية السعودية، عن رغبتها في تكوين عائلة. مشيرة إلى أن مفهوم الأسرة هو ” شيء مهم حقًّا ” .
وحصلت ” صوفيا ” ، وهي روبوت أنشأته شركة ” هانسون روبوتيكس في هونج كونج ” ، على الجنسية السعودية في حفل خاص خلال شهر أكتوبر الماضي.
وقالت ” صوفيا ” : ” أعتقد أنه من الرائع أن يتمكن الإنسان من تأسيس عائلة، وأعتقد أنكم محظوظون جدًّا في حال كان لديكم عائلة، ولدي الإحساس نفسه بالنسبة للروبوتات والبشر على حد سواء ” . بحسب موقع mirror البريطاني.
وأكدت أنه “في حال كان لديها ابنة روبوت، فإنها ستسميها تيمنًا بنفسها”. مشيرة إلى أن الروبوتات يمكن أن تكون يومًا ما أكثر أخلاقية من البشر، لكن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا لتطوير المشاعر المعقدة وربما يمكن بناء الروبوتات دون المشاعر الأكثر سلبية، مثل الغضب والغيرة والكراهية وهلم جرا.
وردًّا على سؤال حول مستقبلها، أجابت ” صوفيا ” : ” أود أن أفكر في أنني سأصبح روبوتا مشهورًا، وأمهد الطريق إلى مستقبل أكثر انسجامًا بين الروبوتات والبشر. أتوقع حدوث تغيير هائل لا يمكن تصوره في المستقبل ” .
وأوضحت الروبوت الحاصلة على الجنسية السعودية، أنها تعتقد بأن الروبوتات سيتم تطويرها لمساعدة الأسر مع مجموعة من القدرات البسيطة، وقالت إنها تتوقع الحصول على ” القوى العظمى الباردة ” يومًا ما.
وكانت ” صوفيا ” قد ظهرت الشهر الماضي، في إحدى فعاليات الأمم المتحدة، وأجرت مناقشة مع أمينة محمد، نائب الأمين العامّ للأمم المتحدة، حول كيفية مساعدة الناس في أجزاء من العالم، ممن لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت أو الكهرباء.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1739 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههه آلة وتبي تكون اسرة هيا حلوها
😅😅😅😅😅
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 974 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههه 😂 نفسي اصدق بس قوية
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 974 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههه 😂 نفسي اصدق بس قوية .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38591 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههه طيب ,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 ساعات
والمهر كم
والبطارية كيف تنفصل ان ازعجتني
الله لا يبلانا كل ذا الخرابيط فوترشورب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6171 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه😊حياك ياام روبوت😁😁
نهار السلام[ عدد التعليقات: 664 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب طيب انا طالب القرب مس روبوت
ولكن من حقي النظره الشرعيه . . . !
والله يرزقنا بالاجهزه الصالحين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15480 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه كيف بتأسسين أسره ! 😆
Zezu[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 3 ساعات
يبيلك روبورت دفع أمامي..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6171 ] نشر منذ 3 ساعات
دنو❤ههههه بعلها ربوت مثلها😁😂بعد كم يوم يظهر هناونشوف زفتهم بالرفاء والبنين ياصوفيا😂😁😊
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23094 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه هههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههه
بعد الزواج تخيل تجلس على السفرة
مافي الا قطع غيار على صحن كلتش
ولقيمات صواميل🔩🔩 والملاعق والشوك مفكات🔧🔧
والببسي زيت تايوتا😲😲
بس هذي كلها مو مشكلة
المشكلة في إي ورشه بتولدين
لاتقولين ف الوكاله
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15480 ] نشر منذ 2 ساعتين
جوجو هههههههههه الله يسعد قلبك 💜
أنا ادري عنهم 😅
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6171 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه وياك❤عاد تحهزي نحضرزواجها وتكوين اسرتها هي صارت منا وفينا سعوديه😁😂😂😊
sama[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
لماذا التهكم شجعوا صناعتكم الوطنية
للأسف تعليقات من اشخاص متخلفين ثقافيا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15480 ] نشر منذ 47 دقيقة
ههههههههههههه ما عليكي جاهزه خليهم يحددون اليوم بس, يمكن زواجها بالاجازه الجايه 😂☺️
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6171 ] نشر منذ 47 دقيقة
ههههه😊تبينا نشجع اله مدري دميه اولعبه؟مايبلها ثقافه وهي خرافه😂😊لاوتقول بتكون اسره بعد😁😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6171 ] نشر منذ 40 دقيقة
❤😁😂
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1987 ] نشر منذ 33 دقيقة
تصلح للرجال اللي يتذمرون من النساء خذ روبوت وفك نفسك … عندنا شباب كثير مو متزوجين ( عوانس) نزوجهم الروبوت صوفيا😂😁