مصري مصاب بحادث العريش يكشف تفاصيل استهداف مسجد الروضة

القاهرة(صدى):

روي أحد مصابي حادث قرية الروضة بشمال سيناء، تفاصيل من الحادث الإرهابي الذي مسجد القرية، وأسقط عشرات من القتلى والمصابين.

وأوضح مجدي رزق، وهو معلم رياضيات بالمرحلة الابتدائية ” من محافظة البحيرة المصرية، أنه ونجله كانا بالمسجد وقت الهجوم، وأنهم فوجئوا بأثناء الاستماع لخطبة الجمعة بـ ” مجموعة من الملثمين يرتدون ملابس جيش، اقتحموا المسجد وفتحوا الرصاص على الحاضرين ” ، مشيرًا إلى أنه فقد نجله في الحادث.

وقال المصاب، إنه يقيم بمدينة العريش منذ العام 1990، وأن أغلب أهالي القرية يميلون إلى الطرق الصوفية، ما يجعل القرية مستهدفة من الجماعات الإرهابية.

ووقع هجوم إرهابي نفذته عناصر مسلحة على مسجد ” الروضة ” في منطقةبمدينة العريش، أثناء إقامة شعائر صلاة الجمعة اليوم، ما أسفر عن مقتل نحو 235 شخصًا وإصابة 119 آخرين.