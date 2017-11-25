الحوثيون يحرقون طفلا بالنار

فهمي محمد(صدى):

أقدمت الميليشيا الانقلابية في محافظة إب، على ارتكاب جريمة بشعة بحرق طفل بالنار، في مديرية المخادر، شمالي المحافظة، الأربعاء الماضي.

وكشفت مصادر أن 6 من عناصر المليشيا الانقلابية في منطقة السحول، أخذوا الطفل ” بشار قائد محمد العفيف ” من متجره الصغير في المنطقة ورشوا جسده بمادة بترولية، وأشعلوا فيه النار حتى الموت.

وأوضحت المصادر أن أفرادًا تابعين للمليشيا في مدينة إب، تمكنوا عقب الجريمة البشعة من القبض على الجناة، غير أنه تم الإفراج عنهم بعد التحقيق معهم من قبل النيابة وإيداعهم السجن.