المالكي: صاروخ الرياض هربه الحوثيون عن طريق ميناء الحديدة
أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد طيار تركي المالكي، أن الصاروخ الذي تم إطلاقه على مدينة الرياض تم إدخاله عن طريق ميناء الحديدة.
وقال فى حديث لقناة «الإخبارية» السعودية الليلة: «كان هناك تهريب أسلحة، نعلم أن الصاروخ الذي تم إطلاقه لم يتم إدخاله عن طريق الموانئ، التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، لكن تم إدخاله عن طريق ميناء الحديدة».
وحمَّل المالكي الانقلابيين مسئولية تعطيل قرار ” 2216 ” بوصول المساعدات الإغاثية والمواد اللازمة إلى أبناء الشعب اليمني.
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