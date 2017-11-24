المالكي: صاروخ الرياض هربه الحوثيون عن طريق ميناء الحديدة

علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد طيار تركي المالكي، أن الصاروخ الذي تم إطلاقه على مدينة ‫الرياض تم إدخاله عن طريق ميناء الحديدة.

وقال فى حديث لقناة «الإخبارية» السعودية الليلة: «كان هناك تهريب أسلحة، نعلم أن الصاروخ الذي تم إطلاقه لم يتم إدخاله عن طريق الموانئ، التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، لكن تم إدخاله عن طريق ميناء الحديدة».

‫وحمَّل المالكي الانقلابيين مسئولية تعطيل قرار ” 2216 ” بوصول المساعدات الإغاثية والمواد اللازمة إلى أبناء الشعب اليمني.