هيئة التقييس تعلن وظيفة إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توhفر وظيفة إدارية شاغرة باسم “ مساعد إداري ” ، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة أن الوظيفة المتاحة لحملة شهادة البكالوريوس في المجال الإداري، أو شهادة الدبلوم في مجال السكرتارية أو المجال الإداري، مع خبرة لا تقل عن سنتين.

وبينت الهيئة أن الشروط المطلوبة هي:

1. الأولوية لمواطني ومواطنات الدول الأعضاء.

2. إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

3. اجتياز المقابلة الشخصية المطلوبة بمعدل لا يقل عن 75%.

4. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة بمستوي عالٍ.

وأوضحت الهيئة أن على الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة تسجيل بياناتهم عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).