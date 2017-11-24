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باحث مناخي يتوقع حالة من عدم الاستقرار الجوي الأسبوع المقبل

باحث مناخي يتوقع حالة من عدم الاستقرار الجوي الأسبوع المقبل
نايف السالم(صدى):

قال الباحث المناخي عبدالعزيز مبارك الثبيتي، إنه يتوقع حالة من عدم الاستقرار الجوي بداية الأسبوع على بعض مناطق المملكة.

وأوضح ” الثبيتي ” أن الحالة الجوية ستؤثر على منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة والقصيم وحائل ومناطق الجنوبية الغربية ومناطق الشمال الشرقي من المملكة.

وقال: نحن الآن على أعتاب نهاية موسم الوسم الذي لم يتبق منه إلا ١٢ يوماً فقط، وبعدها يبدأ موسم المربعانية يوم ٧ ديسمبر في كل عام وأيامه تمتد لنحو 40 يوماً مشتملة على ثلاثة نجوم هي الإكليل والقلب والشولة، أما النجم الأول تبقى فيه أجواء الوسم وكما تدخل البرودة داخل المنازل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 38591 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يريد ينا خير ,,

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