باحث مناخي يتوقع حالة من عدم الاستقرار الجوي الأسبوع المقبل
قال الباحث المناخي عبدالعزيز مبارك الثبيتي، إنه يتوقع حالة من عدم الاستقرار الجوي بداية الأسبوع على بعض مناطق المملكة.
وأوضح ” الثبيتي ” أن الحالة الجوية ستؤثر على منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة والقصيم وحائل ومناطق الجنوبية الغربية ومناطق الشمال الشرقي من المملكة.
وقال: نحن الآن على أعتاب نهاية موسم الوسم الذي لم يتبق منه إلا ١٢ يوماً فقط، وبعدها يبدأ موسم المربعانية يوم ٧ ديسمبر في كل عام وأيامه تمتد لنحو 40 يوماً مشتملة على ثلاثة نجوم هي الإكليل والقلب والشولة، أما النجم الأول تبقى فيه أجواء الوسم وكما تدخل البرودة داخل المنازل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38591 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يريد ينا خير ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22006 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعطينا كل خير