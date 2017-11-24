النصر فن وسلطنة

هيمن النصر على الاتحاد في الملز وتفنن في تسيد مجريات المباراة كيفما يريد وقلم مخالب النمور(الإتحاد)وخرج بانتصار ثمين (1-0)فمدرب النصر (خوستافو) ظهرت بصمته واضحة على أداء (العالمي)خلال مجريات المباراة تكتيكياً ولياقياً وكبل المدرب سيرا إتحادًا كبرياؤة جريح فلم يُسمعنا إلا النحيب فقد كان حملاً وديعًا فماذا أنت فاعل ياغريق؟؟هل من مغيث يارئيس؟ أم ستعطي الدفه لفارسٍ جديد؟

فالأداء الهزيل جعل جمهورك بحالة هذيان ولسان حالهم يقول مالك يا عميد لاتستفيق ومن خبراتك لاتستفيد.

وهانحن نرى نصرًا جميلًا بحلته الجديدة أعادنا للزمن القديم ينقض على خصمه و ينهشه بلا هوادة فيا أيها الإتحاد هل ظننت أنك ستبقى كسير ولأحزانك أسير وتناسيت ماضيك العتيد؟ نعم أعلم أنك كبير وتحمل في طياتك الكثير فهل ستطيل المكوث على هذا الطريق ؟أم أنك ستحيد وتعود لأدائك الكبير؟.