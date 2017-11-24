مصرع وإصابة 5 إثر حادث انقلاب بـ ” شمال جدة “

نايف السالم(صدى):

لَقِيَ شخصان مصرعهم، وأصيب 3 آخرون؛ إثر حادث انقلاب وقع مساء اليوم امام برج الشاشة بتجاه الكورنيش؛

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله احمد ابوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة 997 تَلَقّت مساء اليوم الجمعة، الساعة التاسعة وثلاث وثلاثون دقيقة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب.

وأضاف: ” هرعت ثلاث فرق اسعافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين الى الموقع،.؛ ليجدوا حالتين وفاة و٣ مصابين إصاباتهم متوسطة، وبعد تقديم العناية الطبية اللازمة لهم بالموقع، تم نقل المصابين لمستشفى الملك فهد العام بجدة ” .

وتتمنى الإدارة العامة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، وتنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور، وربط حزام الأمان لجميع من في المركبة.