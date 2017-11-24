وفاة وإصابة 13 في حادث تصادم على طريق الساحل بمكة

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه 6:49 من مساء اليوم الجمعة، بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في خط الساحل بعد محطة قهوة الجبل في اتجاه مكة، وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه 5 فرق اسعافيه، وفرقة تدخل متقدم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان ، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و 7 إصابات، 2 خطرة، 2 متوسطة و3 إصابات بسيطة، تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.