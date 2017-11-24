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  • نشر : منذ 33 دقيقة
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  • حوادث

وفاة وإصابة 13 في حادث تصادم على طريق الساحل بمكة

وفاة وإصابة 13 في حادث تصادم على طريق الساحل بمكة
نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه 6:49 من مساء اليوم الجمعة، بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في خط الساحل بعد محطة قهوة الجبل في اتجاه مكة، وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه 5 فرق اسعافيه، وفرقة تدخل متقدم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان ، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و 7 إصابات، 2 خطرة، 2 متوسطة و3 إصابات بسيطة، تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 681 ] نشر منذ 26 دقيقة

يا ساتر من أخبار منتصف الليل…
الله يرحم المتوفين .. ويربط على قلوب ذويهم ومحبيهم
ويشفي المصابين… عاجلا غير آجل…

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