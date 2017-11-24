” صحة الشمالية ” تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صحيفة محلية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد إحدى الصحف المحلية، لنشرها معلومات مضللة واتهمت المديرية بعدم تطبيق الأنظمة ومخالفات قرار لجنة رسمية بشأن طبيب مقيم ثبت تورطه مع آخرين في واقعة تسلُّم مواطن لرحم زوجته بدلاً من جثمان طفله المتوفى.

وأوضحت المديرية، أن الجريدة زعمت أن الشؤون الصحية خالفت قرارات لجنة التحقيق الرسمية بتجديدها لعقد الطبيب المقيم، وهو ما أوضحت المديرية أنه غير صحيح، حيث إن الطبيب جُدد عقده تلقائياً قبل انتهائه حسب النظام اعتباراً من تاريخ 11 صفر 1439هـ قبل صدور قرار اللجنة بتاريخ 23 صفر 1439هـ التي أوصت بعدم تجديد عقده.

وأشارت المديرية، إلي أن توصية لجنة التحقيق بعدم تجديد عقد الطبيب المقيم تسري على العقد الجديد الموقع معه، وذلك بناء على لمادة 38 من لائحة توظيف غير السعوديين التي نصت على إبلاغ المتعاقد بمدة لا تقل عن شهرين على الأقل في حال لم ترغب بتجديد عقده.