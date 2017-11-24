الشاب تركي الحارثي يرصد أبرز مطالب أهالي العرضيات

سعيد القرني(صدى):

رصد الشاب تركي سبًيع الحارثي أبرز مطالب أهالي محافظة العرضيات بمناسبة زيارة سمو نائب أمير منطقة مكه المكرمه الأمير عبدالله بن بندر حفظة الله خلال الاسابيع القادمه عبر صورة من خلالها وضحً المطالب لدى الأهالي في سياق اخر عبر الكثير من سكان المحافظة ” لصدى ” أنهم متفائلين كثيرا لزيارة سمو الأمير للمحافظة والإطلاع على المشاريع المتعثرة والمنجزة مستبشرين بقدومه لزف البشرى لهمً وانهم يًحلمون في أفتتاح العديد من المشاريع الحيويهً والمهًمه في المحافظة.