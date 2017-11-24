إعلان نفاد تذاكر لقاء ” أوراوا الياباني والهلال السعودي “

نواف السالم(صدى):

أعلنت الصفحة الخاصة بدوري أبطال آسيا، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مساء اليوم الجمعة، نفاد جميع تذاكر مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والمقررة غدا السبت، بين أوراوا ريد دياموندز الياباني، وضيفه الهلال السعودي.

ومن المقرر أن تقام المباراة علي ملعب سايتاما 2002 في طوكيو، الذي يتسع لحوالي 63.700 متفرج، ويعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض عليه نادي أوراوا ريد دياموندز مبارياته.

وكانت انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي، بالتعادل الإيجابي 1-1.