الميليشيا الحوثية تحتجز شحنة أدوية أطفال في اليمن

فهمي محمد(صدى):

احتجزت ميليشيات الحوثي في محافظة إب، وسط اليمن، شحنة أدوية إغاثية أرسلتها منظمة دولية لأطفال محافظة الحديدة، في ظل انتشار أمراض وأوبئة جديدة.

ووجهت منظمة رعاية الطفولة الدولية، التي قدمت الشحنة الدوائية الإغاثية، شكوى لسلطات الانقلاب في صنعاء، عن منع جمارك محافظة إب الذي استحدثهالحوثيون مطلع الشهر الجاري، وصول الشحنة إلى محافظة الحديدة غرب اليمن واحتجازها رغم وجود تصريح رسمي بتسهيل مرورها.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي استحدثت نقطة جمركية في محافظة إب، مطلع الشهر الجاري، وهو سابع منفذ من هذا النوع، لفرض جبايات على الشحنات التجارية، وابتزاز التجار لتحصيل المزيد من الإيرادات لتمويل ما يسمى ” المجهود الحربي ” .