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” كهربا ” يدين حادث تفجير مسجد العريش الإرهابي

” كهربا ” يدين حادث تفجير مسجد العريش الإرهابي
ماجد محمد(صدى):

أدان المحترف الدولي المصري بنادي اتحاد جدة السعودي، محمود عبدالمنعم ” كهربا ” ، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محيط مسجد الروضة بالعريش في شمال سيناء اليوم الجمعة.

وقال ” كهربا ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” : ” وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) ” ، مطلقاً هاشتاق: ” #شهداء_مسجد_العريش ” .


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