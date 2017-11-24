انطلاق معرض موارد النخبة تحت رعاية الشيخة نورة بنت خليفة

العنود العتيبي(صدى):

ينطلق معرض موارد النخبة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة وبحضور كل من الاعلاميتين لوجين عمران و رؤى الصبان ابتداءا من 29 نوفمبر وحتى 1ديسمبر 2017م في برج رافال كمبينسكي الرياض وتخصص معرض النخبة للعناية بالجمال في جزئية الجمال والتي تهم وبشكل كبير شريحة اصبحت شريكا للمجتمع واثبتت تفوقها في مجالها.

المرأة السعودية التي غردت في عالم الجمال ونافست الكثير في القطاع خصص لها معرض النخبة للعناية بالجمال ليحقق تطلعاتها ويعزز تفوقها ويلامس احتايجها ويدعم المعرض عدد من الفعاليات التفاعلية والمتنوعه.

و اهتمت اللجنة المنظمة على تذليلي وتسهيل كل الإجراءات بمختلف الفئات وبالتحديد ذوي الإحتياجات الخاصة خصوصا أن المعرض تميز بكل تفاصيله ونشاطاته في الأيام الموعودة من حيث عالم الجمال وتصاميم الديكور والمشاركين , ودعما لتوجه رؤية 2030 في تسخير طاقة اللجنة في الخدمة المجتمعية , إضافة الى الرفع بمستوى الخدمات اللوجستية في الإستقبال والتنظيم و وتسهيل بيع التذاكر في الموقع المذكورة, والمعلن عنها في حساب اللجنة المنظمة ومنصات التواصل الاجتماعي.