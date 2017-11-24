بالأرقام قيمة لاعبي النهائي ” الآسيوي ” تتجاوز 45 مليون يورو

طلال الغامدي(صدى):

نشر موقع ” transfermarkt ” العالمي المتخصص في سوق الانتقالات والقيمة المالية للاعبين، تقريرًا على النحو التالي:

تبلغ قيمة لاعبي أوراوا الياباني نحو 23.88 مليون يورو، إذ جاء لاعباه الحارس نيشيكاوا والمدافع ماكينو بقيمة 2 مليون يورو لكل منهما، ثم يأتي المدافع البرازيلي موريسيو أنطونيو ولاعب الوسط كاشيواجي بقيمة 1.75 مليون يورو لكل منهما .

القيمة المالية للاعبي الهلال تبلغ نحو 21.68 مليون يورو، حيث جاء في القمة اللاعب كارلوس إدواردو بقيمة 4.5 مليون يورو، علماً بأنه سيغيب عن اللقاء بسبب إصابة الرباط الصليبي .

كما يأتي ماتياس بريتوس بقيمة مليوني يورو ثم ياسر الشهراني بقيمة 1.8 مليون يورو وخلفه نواف العابد بقيمة 1.7 مليون يورو ثم المهاجم عمر خريبين بقيمة مليون يورو، ومعه اللاعب جيلمين ريفاس بنفس القيمة، لكنه غير متواجد في المباراة بسبب عدم تسجيله .