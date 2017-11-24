المرداسي يلتحق بورشة عمل الحكام المرشحين لمونديال روسيا 2018

نواف السالم(صدى):

التحق الحكم الدولي فهد المرداسي بورشة عمل الحكام الدوليين المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا، والمقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

وسيشارك في ورشة العمل 36 حكماً هم الأبرز لقيادة مباريات المونديال، تحت إشراف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الإيطالي بييرلويجي كولينا، ومدير دائرة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري ماسيمو بوساكا، ونخبة من المحاضرين على مستوى العالم.