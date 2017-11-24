بالصور.. ضبط عمالة وافدة تصنع الوجبات للمطاعم في ينبع

نايف السالم(صدى):

نجحت الحملة الوطنية الشاملة بمشاركة الجهات الأمنية والتي شملت الضبط الإداري والبحث الجنائي ودوريات الأمن والمرور وعدداً من الجهات الحكومية، في ضبط عمالة وافدة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ، تستخدم منزلاً شعبياً يقوم في إعداد وتحضير وتوزيع الوجبات على المطاعم.

وتم تسليمه مع المضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لتطبيق الأنظمة بحقهم.

وكانت الجهات الأمنية بأفرع الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن وأمن الطرق تمكنت من القبض على 2955 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الأسبوع الأول منذ انطلاق الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف”.

وقامت شرطة المنطقة ودوريات الأمن وأمن الطرق بالمنطقة بتنفيذ تلك الحملات في عدد من الأحياء بالمدينة المنورة، وكذلك جميع المحافظات والمراكز التابعة لها وتم تسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيداً لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.