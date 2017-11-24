بدء عمل لجان حصر أضرار أمطار جدة

نايف السالم(صدى):

بدأت لجان حصر الأضرار التي نتجت عن هطول الأمطار يوم الثلاثاء الماضي في جدة، اليوم الجمعة، عملها انطلاقا من حي الرحاب بجدة.

وشارك في اللجان والتي عددها 5، ممثلين عن كل من المحافظة، الدفاع المدني، والمالية، وذلك عقب اجتماع أعضاء هذه اللجان مع مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد طلال بديوي، لإيضاح المهمات واللائحة التنظيمية لأعمال حصر الأضرار.

يُذكر أن اللجان شُكلت بتوجيه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وبإشراف مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، حيث يتطلب من الأشخاص المتضررين إحضار بطاقة الأحوال، واستمارة السيارة، ورقم الحساب البنكي.