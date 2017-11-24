وداعاً شاعر الوطن

سيبقى الخفاق الأخضر مرفوعاً مباهياً طالما هناك رجال مخلصين أوفياء أمثال ابراهيم خفاجي يعشقون أوطانهم ويحفرون مشاعرهم الصادقة لتبقى خالدة في ذاكرة الوطن وقلوب ابنائه.

ابراهيم خفاجي شاعر الوطن الشاعر الذي حوّل الانفعالات اليومية العادية والاستجابات الانسانية العفوية الى محطات فنية خالدة ، حول المواقف العادية الى ايقونات غنائية هي جوهر الفن وخلاصة الجمال ، بصوت محمد عبده وطلال مداح وغيرهم من الفنانين السعوديين والعرب ، شاعر استطاع أن يحول الواقع العادي الى أفق جمالي وانساني متسامح وعفوي قريب الى النفس ومتصالح معها.

سارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء هي جرعة الحماس الوطنية التي نفتتح فيها صباحنا كل يوم هي التي وحدت مشاعر ابناء الوطن صغاره وكباره على حب واحد وانتماء واحد.

وداعاً ابراهيم خفاجي

وتأكد أن الود طبعنا الذي لن يخرج من أرواحنا لأنك شاعر الوطن المخلص وابنه الوفي، ولأنك تثق في حبنا لك فأنت حتماً ستصدقنا بدون أن نحلف لك بأن فاجعتنا كبيرة وصدمتنا اليمة موجعة اليوم برحيلك تصدق طبعاً لأنك حب القلب وكلمة حب قليلة عليك.

وداعاً ابراهيم خفاجي

ولنا الله فبعد المحبة والمودة أنت اليوم تفارقنا للأبد ولكن نسيم الصبا يعرف درب الوفاء في قلوبنا وسنترحم عليك كل صباح يردد فيه ابناؤنا النشيد الوطني.

وداعاً ياشاعر أجمل اوبريت في تاريخ الجنادرية ، رغم انك كنت محتاراً قبل كتابة أجمل وصف وقلت:

انا محتار ياخواني عجز حرفي من أقوالي

ومن بالوصف ينصفهم أحاول والرضى غالي

ورغم ذلك وصفت وانصفت يامبدع فمناطق المملكة شرقيه وغربيه جنوبيه شماليه ونجديه تودعك وهي راضية عنك وتحبك.

وداعاً ابراهيم خفاجي.

نودعك و سيبقى الخفاق الأخضر بعدك حاملاً نور التوحيد وحب الملك والعلم والوطن وسيبقى اسمك مرفوعاً عالياً مارتفع هذا الخفاق في سماء الوطن.