بالصور.. ضبط 296 مخالفة لقرار التأنيث والتوطين ونظام العمل في مكة

نايف السالم(صدى):

قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 816 زيارة تفتيشية على المجمعات التجارية بالمنطقة وبمشاركة الجهات الرسمية.

ويأتي ذلك في ضوء التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة، وتم خلالها ضبط 296 مخالفة داخل 296 منشأة مخالفة لقرار التأنيث والتوطين ونظام العمل.

وينفذ فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، حملات مكثفة بمشاركة 47 مفتشاً ومفتشة بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، حيث تم رصد 288 منشأة غير ملتزمة.