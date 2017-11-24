الرئيس الأمريكي يدين الهجوم الإرهابي على مسجد العريش في مصر

واشنطن(صدى):

استنكر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدا، بمدينة العريش في مصر، اليوم الجمعة، واصفا الهجوم بالجبان لأنه استهدف المصلين الأبرياء والعزل.

وقال الرئيس الأمريكي فى تغريدة على تويتر: ” لا يمكن للعالم أن يتسامح مع الإرهاب، ولا بد لنا من هزيمتهم عسكريا والتشكيك في أيديولوجية المتطرفين التي تشكل أساس وجودهم ” .

وكان إرهابيون استهدفوا مسجد الروضة غرب مدينة العريش، في سيناء مصر، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، ما أسفر عن استشهاد 235 وإصابة 120 آخرين.