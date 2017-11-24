خادم الحرمين يعزي في اتصال هاتفي الرئيس السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي

نايف السالم(صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عبر فيه عن تعازيه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الآثم، الذي استهدف الأبرياء بمسجد في شمال سيناء، وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع الدين الإسلامي ومع القيم الإنسانية، مجدداً ـ رعاه الله ـ وقوف المملكة مع مصر بكل إمكانياتها، وتقديم ما يلزم من مساعدة في محاربة الأعمال الإرهابية، وتجفيف منابعها.

وقد عبّر فخامة الرئيس المصري عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه تجاه بلاده، وعلى مشاعره الأخوية النبيلة.