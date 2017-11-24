” الصحة ” تعلن حقيقة ” الأَسرة الكهربائية ” المضبوطة بحظائر الماشية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت ” صحة الرياض ” اليوم الجمعة، أن أسرة المرضى الكهربائية التي تم ضبطها بحوزة مقيمين داخل حظائر ماشية شمال المزاحمية، لا تتبع أي مستشفى أو مركز حكومي؛ بل تم تجميعها من قبل فاعل خير.

وقالت ” صحة الرياض ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إن الأسرة التي تم العثور عليها تم تجميعها من فاعلي خير، وبإشراف طبيب سوداني من المستشفى الجامعي ومساعدة بعض الأشخاص من نفس الجالية بالمزاحمية، ويتم تغليفها وتجميعها تمهيداً لإرسالها للسودان لصالح مستشفى سرطان الأطفال.

وأضافت: ” تم تقديم ما يثبت ذلك بعد التحقيق مع الأشخاص بشرطة المحافظة، وبعدها تم إطلاق سراحهم، وهي ﻻ تتبع اي مستشفى أو مركز صحي حكومي ” .

وكانت الفرق الأمنية بمساندة عدد من الجهات الحكومية بالمزاحمية أثناء الحملة الأمنية ” وطن بلا مخالف ” لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل، قد عثروا على ثمانية أسرة مرضى كهربائية في إحدى حظائر الأغنام بحوزة وافدين من جنسية عربية، وتم تحرير محضر بالمضبوطات وتسليمها للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.