الجار الله: ولي العهد وصف خامنئي فأحسن الوصف

خالد الظفيري(صدى):

أشاد الكاتب الكويتي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، بالحوار الذي أجراه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وحديثه عن الموقف من خامنئ وإيران.

وقال الجار الله: ولي العهد السعودي وصف خامنئي مرشد إيران فأحسن الوصف .. وصفه بأنه هتلر العصر.. لقد أحسنت الوصف وستكون نهايته مثل نهاية هتلر.

وأضاف أن هتلر انتحر مع رفيقة عمره وكلبه الوفي مشيرًا إلى أن هذا المصير ينتظر المرشد الإيراني.

وكان ولي العهد قال في مقابلته الهامة مع الصحيفة الأمريكية: ” إن المرشد الأعلى الإيراني هو هتلر جديد في منطقة الشرق الأوسط ” .

وأضاف قائلاً: “غير أننا تعلمنا من أوروبا أن الاسترضاء في مثل هذه الحالة لن ينجح. ولا نريد أن يُكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا هنا في الشرق الأوسط ” .