تركي آل الشيخ يزور بعثة فريق الهلال في اليابان

طلال الغامدي(صدى):

زار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مساء اليوم الجمعة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مقر إقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، حيث حرص تركي آل الشيخ على الالتقاء باللاعبين بحضور نائب رئيس مجلس إدارة النادي المهندس عبدالرحمن النمر، وذلك امتدادا لدعمه الكبير لممثل الوطن في البطولة الآسيوية وحرصا منه على تحفيز اللاعبين قبيل حوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.