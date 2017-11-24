المرور: سحب السيارات المخالفة في مواقف ذوي الإعاقة

عادل الحربي(صدى):

شنت إدارة المرور اليوم الجمعة، حملة ميدانية في أنحاء المملكة بسحب وحجز سيارات المخالفين ومستخدمي مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في الأسواق والمحلات العامة.

وكان المرور، قد خصص مواقف لذوي الإعاقة ويمنع السيارات الأخرى من الوقوف فيها بحسب الأنظمة، وجاري تطبيق الأنظمة بحق السيارات المخالفة.