المرور: سحب السيارات المخالفة في مواقف ذوي الإعاقة
شنت إدارة المرور اليوم الجمعة، حملة ميدانية في أنحاء المملكة بسحب وحجز سيارات المخالفين ومستخدمي مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في الأسواق والمحلات العامة.
وكان المرور، قد خصص مواقف لذوي الإعاقة ويمنع السيارات الأخرى من الوقوف فيها بحسب الأنظمة، وجاري تطبيق الأنظمة بحق السيارات المخالفة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23076 ] نشر منذ 51 دقيقة
مافيها شي وياريت المخالفات تكون مغلظه
بعد
لأن الي مايحترم مواقف الأخرين
لايستحق الأحترام😡