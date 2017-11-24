مركز الحرب الفكرية: الأديان جميعها تعرضت لوقائع تطرف

عادل الحربي(صدى):

أكد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، أن الإجماع الإسلامي الرافض للتطرف والمُجَرِّم لممارسات عنفه وإرهابه كافٍ في تصوير حالة شذوذه وعُزلته.

وقال إن قارئ التاريخ يجد أن الأديان كافة تعرضت لوقائع تطرفٍ نُسِبت إليها بفعل بعض المحسوبين عليها.

وأضاف: ” وكم من حروبٍ ومآسٍ شهدها التاريخُ أضرمتها بعض الشعارات والتأويلات الدينية ” .

وكانت مدينة العريش في شمال سيناء شهدت اليوم حادثًا إرهابيا مروعًا نتج عنه استشهاد أكثر من 235 بعد أن هاجم الإرهابيون مسجدًا وقتلوا المصلين.