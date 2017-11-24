بالصور.. أمير القصيم يزور الأطفال الثلاثة المصابين بحروق وإعاقات

سالم المطيري(صدى):

أجرى أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، زيارة للأطفال الثلاثة المصابين بتشوهات وإعاقات جراء حروق، والذين يتلقون العلاج في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.

كما وجه الأمير فيصل بن مشعل، إدارة المستشفى بتوفير رعاية متكاملة لهم، وإيوائهم في سكن ملائم.

وانتشر فيدو لأطفال يسكنون مع ذويهم في الصحراء، وهم يزحفون على الأرض.