بالصور.. أمير القصيم يزور الأطفال الثلاثة المصابين بحروق وإعاقات
أجرى أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، زيارة للأطفال الثلاثة المصابين بتشوهات وإعاقات جراء حروق، والذين يتلقون العلاج في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.
كما وجه الأمير فيصل بن مشعل، إدارة المستشفى بتوفير رعاية متكاملة لهم، وإيوائهم في سكن ملائم.
وانتشر فيدو لأطفال يسكنون مع ذويهم في الصحراء، وهم يزحفون على الأرض.
ررر[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله اعتنو فيهم فلا حول ولا قوة لهم . الله يشفيهم .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 554 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم إشفهم وانت الشاف شفاء لا يغادر سقما.