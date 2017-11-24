3 صفات في المرأة تجعلها محبوبة بجنون
أكدت اخصائية في العلاقات الزوجية أنه من الضروري أن يكون الحب أحد أهم الأشياء التي تأخذها المرأة بعين الاعتبار أثناء بحثها عن شريك حياتها، لأنه من الأسس الضرورية التي يجب أن يقوم عليها كل زواج.
لذا فقد أورد الأخصائية 3 عادات إيجابية تجعل شريك حياتها المستقبلي يحبها بشكل جنوني:
1- التحلي بالإيجابية
من الضروري أن تتسم المرأة بالإيجابية والتفاؤل، وأن تنظر دائماً إلى النصف الممتلئ من الكأس، وبحسب الكاتبة والأخصائية النفسية شيري كيتر، فإن الدراسات أثبتت أن المشاعر والأفكار الإيجابية لدى المرأة تمثل عامل جذب مهم للرجال، فالتفكير الإيجابي يعني الاستعداد لمواجهة التحديات والتعاون مع الشريك ومساندته باستمرار.
2- كوني ودودة
عندما يكون أي شخص ودوداً مع الآخرين فإنهم ينجذبون إليه، وكذلك المرأة، إن كانت من النوع الودود فإن الرجل ينجذب إليها بشكل كبير، وقد يتحول هذا الانجذاب إلى حب في نهاية المطاف.
3- القابلية لتجريب أشياء جديدة
لا أحد يحب أن يكون برفقة شخص يفكر باتجاه واحد ولا يتقبل التغيير، لذا لا بد من أن تكون المرأة منفتحة في أفكارها وأن تتقبل التغيير وخوض تجارب جديدة تغني حياتها وعلاقتها بشريك حياتها. ونحن هنا لا نتحدث بالضرورة عن تغييرات وتجارب جذرية وإنما أشياء بسيطة تحدث فرقاً في العلاقة الزوجية، كممارسة الرياضة أو الذهاب في رحلة أو خوض مغامرة مثيرة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23076 ] نشر منذ 2 ساعتين
مع آقبالة الشتاء والبرد
هذي كلها تجعل جميع صفاتها محبوبه
بخور العود وجزت الجمر
والقهوه مع الشاي
ولاصارت ذكيه
تشربك حليب باالزنجبيل
مرقدك دافي وزادك أدفى
وكل شي حلو🤗🤗🤗
روزا[ عدد التعليقات: 1675 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابك كلهن موجودات بي بدون شك ولكن الحظ ردي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21989 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا إله الا الله كل همك يا اماني. الحرمه والرجل شكلك مخصصه لهذا الموضوع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21989 ] نشر منذ 2 ساعتين
من غير دراسات وخرابيط
اولا التوفيق بيد الله سبحانه
وثانيا كل واحد يعرف ايش يبغي من حليله
الأباء والاجداد عاشوا على الفطره الطيبه بعيد عنكم وعن دراستكم وحلات الطلاق لا تكاد تذكر
والخيانه لا تكاد تذكر والتأخر في الزواج لا يكاد يذكر وربي ساتر عليهم
والان كل شي مقلوب وكل يوم لكم دراسه شكل
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11554 ] نشر منذ 1 ساعة
هالامور تعتمد على الرجل وذوقه لايمكن تعميم هالصفات على كل الرجال 😊
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.فيه رجال عايشين مع نساء قبيحات بليدات سلبيات ومخلفين ٢٠ ولد وبنت 🙄
لانها عاجبته ومرتاح معها ومتفاهمين ولا ماكان خلفوا كتيبه 😊
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.لاتعممون رجاء 🤚الوضع يحتمل الهيكين 😊
نجر السادس طعشر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
ابك نباك حليلتن لي يا روزا…
ومهرك خمسين بعير وعشر نعاج.. وقوز حمام محشي فريك
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9967 ] نشر منذ 57 دقيقة
😊😊😄 كان المقال يؤصفني
روزا[ عدد التعليقات: 1675 ] نشر منذ 49 دقيقة
اسومه والله اني داريه انتس تسذا ترى ربي يرزقتس فرحتن تنسيتس اسمتس
ويزبط لي اموري
نجر جعلك ب ١٩نجر ينجر راسك وينك قبل اعرس هاه خخخخخخخخخ
برق[ عدد التعليقات: 11137 ] نشر منذ 49 دقيقة
اهم شي تكون حركاتها صادره بعفويه حتى تكون مقبوله
بعض الحريم يتصنّع وهذي تكون بنظر الرجال بثره
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6159 ] نشر منذ 32 دقيقة
زين😁😊اتفق معك محرومه❤ ههههه الله يجعلني فدوتكم يا جيل ابائنا وامهاتنا وجداننا😂❤😊والله ماخبرتهم مارسو رياضه😁اللي مارسوه معاصره وتحدي لضروفهم الصعيبه زمان وتفانو واخلصو لبعض بدون دراسات وخرابيط وتعقيدات ها الزمن وجيله😂😊