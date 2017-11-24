3 صفات في المرأة تجعلها محبوبة بجنون

أماني الغامدي(صدى):

أكدت اخصائية في العلاقات الزوجية أنه من الضروري أن يكون الحب أحد أهم الأشياء التي تأخذها المرأة بعين الاعتبار أثناء بحثها عن شريك حياتها، لأنه من الأسس الضرورية التي يجب أن يقوم عليها كل زواج.

لذا فقد أورد الأخصائية 3 عادات إيجابية تجعل شريك حياتها المستقبلي يحبها بشكل جنوني:

1- التحلي بالإيجابية

من الضروري أن تتسم المرأة بالإيجابية والتفاؤل، وأن تنظر دائماً إلى النصف الممتلئ من الكأس، وبحسب الكاتبة والأخصائية النفسية شيري كيتر، فإن الدراسات أثبتت أن المشاعر والأفكار الإيجابية لدى المرأة تمثل عامل جذب مهم للرجال، فالتفكير الإيجابي يعني الاستعداد لمواجهة التحديات والتعاون مع الشريك ومساندته باستمرار.

2- كوني ودودة

عندما يكون أي شخص ودوداً مع الآخرين فإنهم ينجذبون إليه، وكذلك المرأة، إن كانت من النوع الودود فإن الرجل ينجذب إليها بشكل كبير، وقد يتحول هذا الانجذاب إلى حب في نهاية المطاف.

3- القابلية لتجريب أشياء جديدة

لا أحد يحب أن يكون برفقة شخص يفكر باتجاه واحد ولا يتقبل التغيير، لذا لا بد من أن تكون المرأة منفتحة في أفكارها وأن تتقبل التغيير وخوض تجارب جديدة تغني حياتها وعلاقتها بشريك حياتها. ونحن هنا لا نتحدث بالضرورة عن تغييرات وتجارب جذرية وإنما أشياء بسيطة تحدث فرقاً في العلاقة الزوجية، كممارسة الرياضة أو الذهاب في رحلة أو خوض مغامرة مثيرة.