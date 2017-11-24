المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها لحادث العريش الإرهابي

نايف السالم(صدى):

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مسجد بمدينة العريش شمال سيناء، وسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعباً، مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، ومجدداً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد التطرف والإرهاب.